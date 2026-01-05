İsrail, Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı, Han Yunus'ta çok sayıda binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, eş zamanlı olarak Han Yunus'un doğusundaki bölgelerde çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu aynı bölgede birçok binayı da patlayıcılarla havaya uçurdu.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı kentin güney ve doğu kesimlerinden İsrail askeri araçlarının yoğun ateş açtığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentine de 3 saldırı düzenledi.

İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunu ve Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı.

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlaline dair dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin doğu kısmında "evleri havaya uçurma" saldırılarını büyük ölçüde artırdığına dikkati çekmişti.

Açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilme planının sürdüğüne işaret edilerek bunun "kentsel yıkım yoluyla gerçekleştirilen bir soykırım ve tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir etnik temizlik" anlamına geldiği vurgulanmıştı.

İki yıl süren saldırılar boyunca İsrail ordusu Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti. İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.