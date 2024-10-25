İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları Devam Ediyor

(ANKARA) – İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava saldırılarında Gazze şeridinin farklı bölgelerini hedef almaya devam ediyor. Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'a düzenlenen saldırı sonucu en az 38, kuzey bölgesinde yer alan Beyt Lahiya'daki saldırılarda ise 20 kişinin hayatın kaybettiği bildirildi.

Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a düzenlediği bugünkü hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 38 kişinin öldüğünü, birçok kişinin de yaralandığını açıkladı. Filistin devlet medyası ise kuzey bölgesinde yer alan Beyt Lahiya kentindeki iki evi hedef alan İsrail bombardımanında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği sırada yaptığı açıklamalarda, "etnik temizliğe" son vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu. Kuzey Gazze'deki insani durumu kınayan Safedi, Blinken'a "Etnik temizliğin gerçekleştiğini görüyoruz ve bunun durması gerekiyor" söyledi. Blinken da Lübnan'da İsrail güçleri ile Hizbullah grubu arasında devam eden çatışmada diplomatik bir çözüme ulaşmanın aciliyet arz ettiğini dile getirdi.

IDF, dün gece Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampında bir konut kompleksini hedef alarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuştu.