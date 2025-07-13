İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 50'den Fazla Ölü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında su almayı bekleyen çoğu çocuk 10 Filistinlinin de bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine düzenlediği saldırılarla yine sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısı ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Gazze kentine düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Şati Mülteci Kampı'nda bir evi vurdu. Bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail saldırısında da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınında yer alan Es-Sevarihe bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az 9 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, su almayı bekleyen Filistinlileri vurdu: 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda halkın su doldurduğu bir noktayı bombaladı. Saldırıda 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun saldırılarını aralıksız şekilde sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlar hedef alındı. Çadırlara yönelik hava saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah'ta yardım bekleyenlere ateş açıldı: 3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yardım bekleyenlere ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Gazze kentinde yer alan Tuffah Mahallesi'ndeki birçok binayı patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisini paylaştı.