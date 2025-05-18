İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 140 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 140 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği aralıksız hava saldırılarında, 140 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar özellikle sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralıksız hava saldırılarında 140 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nde Filistinli grubu hedef aldı. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana 140 kişi yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, saldırılarda, yerleşim yerleri, sivillerin toplandığı yerler ve yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte daha da yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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