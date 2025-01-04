İsrail'in Gazze'ye Gece Yarım saatlik Hava Saldırısında 33 Filistinli Hayatını Kaybetti
Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucunda en az 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
MEGAZİ MÜLTECİ KAMPI, 4 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in gece boyunca Gazze genelinde düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Gazze'nin iç kesimlerinde yer alan Megazi Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybederken, 10 Filistinli de yaralandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel