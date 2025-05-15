İsrail'in Gazze'ye Gece Yapılan Saldırılarda 40 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Gece Yapılan Saldırılarda 40 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği gece saldırılarında 40 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenler arasında kadın, çocuk ve gazeteci de bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarla birlikte ölü sayısının 52 bin 928'e ulaştığını açıkladı.

- İsrail gece boyunca Gazze'yi vurdu: 40

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, gece boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. Filistinliler yetkililer, sabah kadar süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 27 kişinin Han Yunus'a yönelik saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade ederek ölenler arasında gazeteci Hassan Samour'un da bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, en az 36 cansız bedenin güneydeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928'e, yaralı sayısı 119 bin 846'ya yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Güncel
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