İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 62 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde anaokulu ve sivillerin evlerini hedef aldığı katliamlarında çoğu kadın ve çocuk 62 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombalayarak korkunç bir katliama imza attı.

İsrail'in vurduğu evde 24 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir kaynağın aktardığına göre, İsrail ordusunun "El-Karinavi" ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, hedef alınan evde yaşayanların olduğunu, evin nüfusun yoğun olduğu bir yerleşim bölgesinde bulunduğunu, bu nedenle de çok sayıda can kaybı ve yaralanma olduğunu aktardı. Tanıklar, bombalanan evin çevresindeki evlerin de büyük zarar gördüğünü söyledi.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yeterli donanıma sahip olmadığını aktaran görgü tanıkları, hedef alınan ev ile yakınındaki evlerde enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İsrail İHA'ları Filistinlileri vurdu

Deyr el-Belah'ın El-Bereke bölgesinde de İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir grup Filistinliyi hedef aldı, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze kentinin kuzeyinde bir grup Filistinliyi İHA saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda ölen biri çocuk 7 Filistinlinin cenazesi Şifa Hastanesi'ne getirildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda "Ebu el-Kas" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı, en az 20 kişi ise enkaz altında kaldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Sıkke Caddesi'ne düzenlediği saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde de İsrail İHA'sının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde "Azzam" ailesine ait ev ile bir anaokulunu bombalaması sonucu 2'si çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya'da başka bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Han Yunus'ta yardım dağıtım merkezine giden Filistinlileri hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusunun insani yardım dağıtım merkezine giden Filistinlileri hedef alması sonucu ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinde İsrail İHA'sının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir adam ve hamile eşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesine düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli öldü.