İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 48 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde anaokulu ve sivillerin evlerini hedef alan katliamlarında çoğu kadın ve çocuk, 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu bir evi hedef alarak korkunç bir katliama imza attı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun "el-Karinavi" ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 24 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, "Hedef alınan evde yaşayanlar vardı ve ev nüfusun yoğun olduğu bir yerleşim bölgesinde yer alıyordu. Bu sebeple çok sayıda can kaybı ve yaralanma oldu." bilgisini paylaştı.

Tanıklar, İsrail saldırısında hedef alınan evin çevresindeki evlerin de büyük zarar gördüğünü paylaştı.

Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin yeterli donanıma sahip olmadığını aktaran tanıklar, hedef alınan ev ile yakınındaki evlerde enkaz altında kalanların çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre de İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Gazze kentinin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu ölen biri çocuk, 7 Filistinlinin cenazesi Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusunda "Ebu el-Kas" ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve en az 20 kişi enkaz altında kaldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Azzam ailesine ait ev ile bir anaokulunu bombalaması sonucu 2'si çocuk 7 Filistinli öldü.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail ordusunun insani yardım dağıtım merkezine giden Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir adam ve hamile eşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 13 yaşındaki Ahmed Avvad hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde ise sağlık ekipleri bir Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardı.