İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılardan görüntüler ortaya çıktı

1. Yapay zeka anons, İsrail saldırılarından çeşitli görüntüler

Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırılarında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırılarında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Nasr ve Hasan Selame okullarının içine gizlenmiş Hamas komuta ve kontrol komplekslerinde faaliyet gösteren militanlara saldırdığını iddia etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV).