İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 58'e yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 58'e ulaştı. En son saldırılarda Nusayrat Mülteci Kampı'nda 11, Et-Tuffah Mahallesi'nde 2 ve Han Yunus'ta 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 58'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara yenileri eklendi.

Görgü tanıkları ile sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir grup Filistinlinin hedef alındığı saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cemasi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2, Han Yunus'un batısındaki başka bir saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Böylece son bir günde ölenlerin sayısı 58'e yükselmiş oldu.

Daha önceki saldırılarda 43 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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