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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 22.600'e yükseldi

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Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 22.600'e yükseldiğini açıkladı.

GAZZE, 6 Ocak (Xinhua) -- Gazze merkezli Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 22.600'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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