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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246. gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 5 kişi öldü, çoğu çocuk 14 kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri, kuzeydeki Zeytun ve Sabra mahallesi ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı çevresini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Şahin ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de çeşitli noktaları hedef alan İsrail ordusu, saldırılarını karadan ve denizden gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 530 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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