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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı

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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı. İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 234. gününde de devam ediyor.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 234. gününde de devam ediyor.

Savaş uçakları Gazze kentinin Et-Tuffah bölgesindeki Ez-Zerka Mahallesi'nde Filistinli "El-Batran" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda küçük yaşlardaki kız çocuğu Hani el-Batran ve hamile annesi ile 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bazıları da yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açmasıyla eş zamanlı olarak İsrail topçuları da Gazze'nin Sabra, Ez-Zeytun ve Tel El-Hava mahallelerini şiddetli şekilde bombaladı.

İsrail ordusunun Gazze'nin El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail askeri botları da Han Yunus kenti açıklarında Filistinli balıkçıların teknelerine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

İsrail, dün, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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