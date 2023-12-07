İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Saldırılar sonucunda evlerde ve mülteci kamplarında büyük hasar meydana geldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat ve El-Meğazi mülteci kampları, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneydeki Han Yunus ve Refah kentlerine 62'nci günde de saldırılarını sürdürdü.

İsrail savaş uçaklarının Meğazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilen ailelerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda çoğu çocuk en az 17 kişi öldü, onlarcası da yaralandı. Saldırıda çevredeki evlerde de hasar meydana geldi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Usfura, En-Neccar, Ebu el-Asel ve Uveyda ailelerinin evleri ile El-Hulefa Camisi çevresine İsrail savaş uçakları, Ebu Hüseyin Okulu'na ise topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları güneydeki Refah kentinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'nda da bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'un doğu kesiminde ise savaş uçakları ile topçu ateşinin hedefinde, evler, tarım arazileri ve su kuyuları vardı. Han Yunus'un farklı bölgelerini hedef alan bu saldırılarda ölen ve yaralananlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentteki Nasır Hastanesi'ne getirilmeye başladı.