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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evler ile kuzey illerinde halkın toplandığı alanı hedef aldığı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Saldırılar sonucunda hastane ve eğitim kurumları da tahrip edildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evler ile kuzey illerinde halkın toplandığı alanı hedef aldığı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli Ebu Mahadi ailesine ait ev ile 2 apartman dairesini bombaladı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Filistinli Avde Hastanesine sevkedildi.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail güçleri, Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlierin bir araya geldiği alanı hedef aldığı saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralanların sayısına ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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