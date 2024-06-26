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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü

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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarında alınan bilgiye göre, İsrail güçleri akşam ve sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava ve topçu bombardımanında 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Refah'ın batısındaki Suudi Mahallesi'nde çok sayıda evi yıktı, top atışıyla saldırılar düzenledi; Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesinde sınırlı ilerleme kaydetti.

Gazze Şeridi'nin merkezinde ise Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki üzüm çiftlikleri İsrail topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail ordusu, top atışlarıyla Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu ile Deyr Belah'ın doğusundaki hedefleri vurdu.

Gazze'nin kuzeyinde Filistinli Ebu Avad ailesine ait evin bombalanması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Gazze kentindeki Tuffah mahallesinde bir ev ile doğusundaki Derec mahallesinde bir bina bombalandı.

Refah kentinin batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandı.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Refah Sınır Kapısı ile sınır bölgesi yakınlarında bir araya gelen İsrail güçlerinin hedef alındığı görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı.

Kaynak: AA / Güncel

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