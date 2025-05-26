İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 74 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabahtan bu yana düzenlediği şiddetli saldırılarda 74 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara ve evlere yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinin doğusunda Abdu Rabbuh ailesinin evine İsrail dronları tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.

Sabahın erken saatlerinde aynı ailenin Cibaliya'nın doğusundaki bir başka evine düzenlenen saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki medya ofisinde yapılan açıklamaya göre, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Gazze'nin orta kesimindeki Derec Mahallesi'ndeki Fehmi Cercavi Okulu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıda 18'i çocuk, 6'sı kadın 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliya bölgesinde Nesibe okuluna yönelik saldırıda bir kadın yaşamını yitirdi.

Reşid Caddesi üzerindeki belediyeye ait bir araca düzenlenen İsrail saldırısında belediye ekiplerinden bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Gazze'deki sivil savunma ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze kentinin doğusundaki Derec bölgesinde Filistinlilerin bir arada olduğu bir gruba İsrail dronları tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Vusta kentindeki Magazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırı sonucunda bir Filistinli ölürken, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki 5. Cadde, Mavasi bölgesi ve Büyük Absan beldesine düzenlenen 3 ayrı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yine Han Yunus'un doğusundaki Faris İstasyonu çevresinde Şarab Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının saldırısında 8 Filistinli öldürüldü. Aynı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.