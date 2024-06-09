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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına yönelik saldırılarında 3'ü kardeş 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 37 bin 84 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarına yönelik saldırılarında 3'ü kardeş 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda "eş-Şafii" ailesine ait evi bombalaması sonucu 3 Filistinli kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir barınma merkezinin çevresini hedef alması sonucu da 2 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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