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İsrail saldırılarında 5 Filistinli öldü, 3 Filistinli yaralandı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin öldüğü, 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine karadan ve havadan düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin öldüğü, 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının bir eve düzenlediği saldırıda ölen 3 kişinin cenazesi hastaneye getirildi. İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) da kentte bir grup Filistinlinin olduğu noktayı vurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail topçu saldırısında ölen yaşlı bir Filistinli de sağlık ekiplerince Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırdı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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