İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla Filistinli öldü

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla Filistinli öldü, onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 226. gününde de devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun gece boyunca hava ve karadan Gazze'nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 katliamda çoğu çocuk ve kadın 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda Gazze Şeridi Merkezi Kentler Soruşturma Müdürü Zahir Hamid el-Huli ile yardımcısı Cihad el-Humeydi de yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail topçularının Nusayrat, Bureyc ve Cibaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine yoğun saldırlar düzenlediğini aktardı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir kısmının Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiği ancak enkaz altında halen cesetlerin bulunduğu belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde yayınladığı haberinde, İsrail ordusunun, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.