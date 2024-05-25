İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, bölgedeki elektrik santrali çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.

Deyr el-Belah'ın doğusuna hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Gazze'nin Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerine top atışlarıyla şiddetli şekilde saldırdığı, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail tankları da Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ndeki 8. Cadde ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çevresi ile kuzeydeki En-Nefak Caddesi civarını yoğun ateş altına aldı.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırılar nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah şehirleri arasındaki doğu sınır bölgeleri de topçu ateşiyle hedef alındı.