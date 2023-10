Tunus Cumhurbaşkanı Said, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "katliam" olarak niteledi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "katliam" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabında yayımlanan görüntülü mesajında Said, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan dolayı yaşanan katliam üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplandığını açıkladı.

Uluslararası kamuoyunun Filistin'de yaşananlara sessiz kaldığının altını çizen Said, "Filistin halkına karşı her gün işlenen katliam ve savaş suçlarına bir yenisi daha eklendi. Uluslararası toplum ve dünya, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliam, toplu imha ve yerinden etme suçlarına tanıklık etmekte. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınıyorum. Bu saldırılar, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

Batı medyasında Filistin halkına yönelik saldırılar hakkında çok az bilgi verdiğinin altını çizen Said, "Tunus olarak, Filistin halkının da vurguladığı gibi, Filistin topraklarının tamamen ve koşulsuz olarak özgürleştirilmesi için mücadeleye devam edeceğimizi teyit ediyoruz. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Filistin halkına karşı işlenen bu suçların derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli adımları atmasını talep ediyoruz. Ayrıca, uluslararası toplumu, Filistin halkına karşı işlenen bu suçları kınamaya ve Filistinlilerin haklı davasını desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Filistin halkının haklı davasını desteklemenin tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Said, " İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, tüm dünyayı öfkelendiriyor. Özgür dünya halkları, Filistin halkının yanında durmalı ve onların haklı davasını desteklemelidir. Tunus, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını savunmaya devam edecek." dedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.