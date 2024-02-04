İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti

REFAH, 4 Şubat (Xinhua) -- Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Cumartesi günü sabah saatlerinde Gazze'nin Deyr El-Belah ve Refah şehirlerindeki evleri hava saldırıları ve topçu bombardımanlarıyla hedef alması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 24 Filistinli hayatını kaybetti.