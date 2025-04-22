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İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenleyerek en az 14 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırılar, özellikle Han Yunus, Gazze ve Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
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