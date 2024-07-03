İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri

İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgeleri hedef aldığı saldırılarda en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

ANONS (İngilizce): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

Filistinli kaynaklar, Salı günü Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgeleri hedef alan İsrail saldırılarında en az 14 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana 37.925 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 87.141 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).