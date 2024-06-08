İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, 4 Filistinli yaşamını yitirirken 8'i çocuk 14 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 731 Filistinli öldürüldü, 83 bin 530 kişi yaralandı.