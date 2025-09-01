İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 19 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin de olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Şatii Mülteci Kampında ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evin hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nafak caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evin hedef alındığı saldırıda ise 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı havadan vurdu, bir karı-koca ve çocukları 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan evin bombalandığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail evleri havaya uçurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistinlilerin evlerini ve yapıları patlatmaya devam ediyor.

Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesi de İsrail uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimine de saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında bir evi hedef alan hava saldırısında bir karı-koca ve bir kız çocukları 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca hastane çevresindeki bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alındığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.