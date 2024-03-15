İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli öldü

GAZZE, 15 Mart (Xinhua) -- Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları Perşembe günü İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki insani yardım dağıtım merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 9 Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.