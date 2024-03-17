İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 36 Filistinli öldü

GAZZE, 17 Mart (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları Cumartesi günü İsrail'in Gazze'nin iç kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında en az 36 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.