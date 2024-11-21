Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 15 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında 15 Filistinli Öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus ve Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirilirken, bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Gazze Şeridi'nde olay yerinden görüntüler

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin kuzeyindeki topçu ateşinin ise devam ettiği belirtildi.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgenin kuzeyindeki topçu ateşinin ise devam ettiği belirtildi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları çarşamba günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadırı vurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı yaptığı basın açıklamasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Öte yandan Gazze'nin iç kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan El Avde Hastanesi'nden yapılan kısa açıklamada İsrail güçlerinin, kampta yerinden edilmiş insanların barındığı Halid bin El Velid okuluna düzenlediği saldırıda 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Mahkemeden DEM Partili başkanlarla ilgili karar

 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

UCM'nin yakalama kararına Netanyahu'dan ilk tepki

 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade
TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

Teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama! MSB'nin suçlamasına yanıt verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir? 22 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Hudutsuz Sevda 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Perşembe hangi diziler var? 21 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 10. bölüm tek parça full HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Kasım Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 21 Kasım Perşembe Siyah Kalp 10. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Yarın okullar tatil mi 22 Kasım Cuma? İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.