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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da çeşitli derecelerde yaralandı.

1. ANONS (Türkçe): Yapay Zeka

İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da çeşitli derecelerde yaralandı.

ANONS (Türkçe): Yapay Zeka

Filistinli kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail'in Salı günü Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 44 Filistinli hayatını kaybederken, onlarcası da çeşitli derecelerde yaralandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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