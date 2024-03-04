Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 30 Filistinli öldü

Güncelleme:

Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

REFAH, 4 Mart (Xinhua) -- Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsrail Gazze Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title