İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 30 Filistinli öldü

REFAH, 4 Mart (Xinhua) -- Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.