İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 30 Filistinli öldü
Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.
REFAH, 4 Mart (Xinhua) -- Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları Pazar günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinlinin öldürüldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.