İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 25 Filistinli öldü

GAZZE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli güvenlik ve sağlık kaynaklarından Pazar günü yapılan açıklamalara göre İsrail'in Gazze kentinde bulunan El-Nasr ve Hasan Selame okullarına düzenlediği hava saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.