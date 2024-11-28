İsrail'in Gazze'ye Bombalı Saldırısı: 9 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 9 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılar, bölgedeki sivilleri hedef almaya devam ediyor.
- İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü
GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun saldırılar sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda binaları, cami ve tesisleri hedef alan İsrail ordusu, sivilleri hedef alarak soykırım faaliyetlerine devam ediyor. İsrail güçlerinin Nuseyrat'ta yerinden edilmiş sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.