İsrail'in Gazze Stratejisi: ABD Onayı Gereken Adımlar

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in Gazze'de atacağı her adım için ABD'den onay alması gerektiğini yazdı. İsrailli yetkililer, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle istedikleri her şeyi yapamadıklarını ifade etti. Özellikle Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırılar öncesinde ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu mesajın iletildiği aktarıldı.

KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin atmak istediği bazı adımların ABD tarafından onaylanacağına inanıldığı aktarıldı.

Habere göre, adını paylaşmak istemeyen İsrailli yetkililer, "Gazze'de atılacak her adım için ABD'nin onayı alınmalı. İstediğimiz her şeyi yapamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu mesajın açıkça ifade edildiği belirtildi.

İsrail'in atacağı bazı adımların onaylanacağına, bazılarının ise veto edileceğine inandıklarını söyleyen yetkililer, "ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle istediğimiz her şeyi yapamıyoruz." itirafında bulundu.

Netanyahu'nun bu akşam ateşkes anlaşmasına göre İsrail işgali altında kalan Sarı Hat'tın genişletilmesine yönelik karar aldıktan sonra koordinasyon için üst düzey ABD'li yetkililerle görüştüğü aktarılmıştı.

İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılara başladı

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirlerin cesetlerini teslim edemediği için ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Akşam saatlerinde ise Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas, hareketin Refah'taki olayla bir ilişkisi olmadığını ve İsrail'in ateşkesi bozmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği ve saldırılarda şu ana kadar 9 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
