İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48. gününde artarak sürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesinde yakıtın tükenmesine bağlı olarak dün elektriğin kesildiği belirtildi.

Elektrik kesintisi nedeniyle oksijen makinelerinin durduğu vurgulanan haberde, bunun sonucunda hastanede 3 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'e doğru atılan seyir füzesinin önlendiği bildirildi

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

İsrail'e doğru fırlatılan seyir füzesinin savaş uçağıyla vurularak engellendiği ifade edilen açıklamada, İsrail topraklarına herhangi bir sızma tespit edilmediği aktarıldı.

Söz konusu füzeli saldırı girişiminin nereden yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Batı Şeria'da Filistinli bir çocuk öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açtığı 16 yaşındaki Mutez Enes Ayed öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail güçlerinin, Burin'de Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü teyit etti.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askeri öldü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin öldüğü ifade edildi.

Almanya, Batı Şeria'da protesto edildi

Almanya'nın Ramallah'taki diplomatik misyon temsilciliği önünde dün toplanan göstericiler, "Alman hükümetini İsrail'den yana tutum sergilediği gerekçesiyle" protesto etti.

Filistinli çeşitli kurum, sendika ve grupların çağrısı üzerine düzenlenen protestoya katılan göstericiler, Filistin bayraklarıyla Ramallah caddelerinde dolaşarak İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'e desteğine son vermesi ve insani ilkelere bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Hizbullah, İsrail'e ait 12 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalar ve İsrail ordusuna yönelik saldırılarına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırdaki "Yiftah", "Ramya", "Blida", "El Bağdadi", "El Asi", "El Manara", "Tel Tahiye", "El Malikiye" "Merc" "Hanita ovasındaki" askeri noktalarının güdümlü füze ve "uygun silahlarla" vurulduğu, "Er-Rahib" ve "Ziryat "askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah ayrıca İsrail ordusuyla girilen çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, dün Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail, Hamas ile esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını duyurdu

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bugün uygulamaya girmesi beklenen İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

Netanyahu, esir takasının İsraillilerin ölümüne neden olanları kapsamayacağını belirtti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak." diyerek başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini söyledi.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 unsurunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda kendilerine bağlı 5 unsurun öldüğünü açıkladı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kızılaya bağlı Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril; 1'i başından, diğeri sırtından gerçek kurşunla yaralanan 2 gencin Rafidiya Hastanesine getirildiğini, tıbbi müdahalenin ardından ağır yaralı olan İzzeddin Mustafa Hafi'nin (18) yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bölgede bulunan İsrail askerlerinin yaralılara ulaşmak için harekete geçen tüm acil servis araçlarının anahtarlarına el koyduğu ve tıbbi müdahaleye engel olduğu ifade edildi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze'de sivil yerleşimlere bomba yağdırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine dün akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1 çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında ise onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürü'nü alıkoydu

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri, Şifa Hastanesinde Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.

İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık verdiğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece Lübnan'dan, İsrail hava aracına karadan havaya bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemince imha edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin atıldığı noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sabah saatlerinde de Lübnan'da sınıra yakın bir bölgede "bir grubun" tespit edildiği ve hava saldırısının yanı sıra topçu atışıyla söz konusu grubun hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırıları nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı ve atışların yapıldığı noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın ardından Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi.

Gazze'ye yönelik saldırılara değinen Halevi, "Savaşı bitirmiyoruz. 'Zafer' kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas'ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Balata Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerin evlerine zarar veren baskınlarla vatandaşların gözaltına alındığı ifade edildi.

Tubas kentinde biri kadın ve 3'ü eski tutuklu olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Kalkilya kentinde de 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan baskınlarda en az 90 Filistinlinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Hizbullah, İsrail'e ait 10 askeri noktaya saldırdı

Hizbullah, İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında, sınırdan en az 10 kilometre mesafe yer alan Ayn Zeytim askeri noktasına 48 katyuşa füzesi fırlatıldığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerinde yer alan Harba Maar, Marabda, Birka Rişe, Cel el Alem, Ed-Duhayra, Ramim, Er-Rahib ve El Manara askeri noktaları ile Sasa yerleşim biriminde toplanan askerlerin "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığı kaydedildi.

BM: Gazze'de öldürülen 14 binden fazla kişinin yüzde 74'ü çocuk ve kadın

Birleşmiş Miletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 21 Kasım itibarıyla yerinden edilen 1 milyon 37 bin Filistinlinin, kuzey bölgesi de dahil, Gazze genelinde UNRWA'ya ait 156 tesise sığındığı aktarıldı.

Gazze'nin orta kesimleri ile güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 99 UNRWA tesisinde yaklaşık 877 bin yerinden edilen kişinin kaldığı belirtilen açıklamada, 160 bin Filistinlinin kaldığı 57 UNRWA tesisine erişim sağlanamadığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 228 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın bugün uygulamaya girmesi bekleniyordu. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.