İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 32. gününde artarak sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin "ABD'nin İsrail'e yaptığı çağrıların İsrail'i uluslararası hukuka uygun davranmaya zorlamada yetersiz kaldığını düşünüp düşünmediğine" yönelik sorusunu cevaplayan Sözcü Yardımcısı Patel, İsrailli ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde, sivillerin korunması ve Hamas ile siviller arasında ayrım yapılması gerektiği konusunda son derece net olduklarını ifade etti.

Devam eden diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Patel, konuyu gündemde tutmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Biden ve Netanyahu, Hamas'ın elindeki rehineleri ve bölgedeki son gelişmeleri konuştu

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil, "Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler" hakkında konuştuğu bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun, "Aralarında çok sayıda çocuk ve bazı Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çabalar" konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, geçtiğimiz hafta insani yardımda yaşanan artışı memnuniyetle karşıladı ve önümüzdeki hafta, Gazze'ye gidecek kamyonların kontrol edilmesi ve hazırlama kapasitesinin artırılması da dahil olmak üzere, teslimatları önemli ölçüde artırmanın gerekliliği konusunda fikir alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 118 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 5 Kasım'da 25 ve 6 Kasım'da 93 olmak üzere toplam 118 tır insani yardımı teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, tırlarda yakıt hariç ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve yardım malzemesi bulunduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

BMGK, New York'taki BM merkezinde kapalı oturumla toplandı.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Halihazırda bir anlaşma sağlanamadı." bilgisini paylaştı.

Wood, toplantıda çatışmalara insani ara verilmesi konusunun gündeme geldiğini ancak Konsey nezdinde bu konuda halen farklı görüşler olduğunu dile getirdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) birlikte BMGK'yi "İsrail'in hastaneler, mülteci kampları ve BM tesislerine" yönelik saldırıları görüşmek için topladıklarını aktardı.

BM: "7 Ekimden bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivil kayıpların binlerce olduğunu ancak kesin bir rakam veremeyeceklerini açıklamıştı.

İsrail saldırıları sonucu, Gazze'de 192 cami zarar gördü, 56'sı tamamen yıkıldı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yıkıldığını, 40 bin binanın yıkılmak üzere olduğunu ve toplam 222 bin konutun hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

ABD, 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden AA kameramanına başsağlığı diledi

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan 5 Kasım'daki saldırısında 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'a başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İsrail'in saldırılarında aile bireylerini kaybeden Muhammed el-Alul'le ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Watson, "Masum Filistinlilerin hayatları korunmalıdır. Bu krizde kaybedilen her masum canın yasını tutuyoruz. Muhammed el-Alul'un acısını paylaşıyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek "süresiz işgal" mesajı verdi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ve ateşkes çağrılarına dair ABC News televizyonuna konuştu.

ABD Başkanı Biden ve üst düzey yetkililerin çatışmalara geçici insani ara verilmesi yönünde İsrail'e telkinde bulunduğuna ilişkin iddialar artarken Netanyahu, insani yardımların Gazze'ye girmesi ya da esirlerin tahliyesi için şartları değerlendireceğini ancak kısa süreli taktiksel duraksamalar hariç "esirler serbest bırakılmadıkça" Gazze'de ateşkes olmayacağını kaydetti.

WSJ: ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık mühimmat tedarik etmeyi planlıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İsrail'e 320 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat göndermeyi planladığını iddia etti.

WSJ'nin, elde ettiği resmi yazışma görüntülerine dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, havadan karaya hassas güdümlü mühimmat olan Spice bombalarının İsrail'e gönderilmesini öngören bildiriyi, 31 Ekim'de ABD Kongresi'ne teslim etti.

Yazışmalara göre, anlaşma kapsamında ABD'li silah üreticisi Rafael USA, söz konusu mühimmatı İsrailli ana firması Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri'ne devredecek.

Söz konusu plan, toplam değeri 320 milyon doları bulan silahların kullanımı, montajı, testi ve diğer teknolojilerin sağlanmasını da içeriyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.