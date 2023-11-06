İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 31. gününde artarak sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze'de yerinden edilmiş binlerce kişi ile yüzlerce yaralıyı barındıran Kudüs Hastanesinin çevresi 5 Kasım sabahından itibaren İsrail'in onlarca hava ve topçu atışlarına hedef olurken, saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısına giren bir, güneyindeki Tel el-Heva'da 2, kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 olmak üzere İsrail ordusuna ait 6 tankın "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak imha edildiği belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Ali Hamaney, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Görüşmede, Heniyye'den İsrail'in saldırıları ve Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi alan Hamaney, İslam ülkeleri ve uluslararası toplumun Gazze halkını daha güçlü desteklemeleri gerektiğini kaydetti.

İsrail, hastaneleri ve çevresini hedef almaya devam ediyor

Filistinli güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresindeki Şeyh Zayid Konutlarını hedef aldı. Uçaklar, El-Alemi Mahallesi ve Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere ait çok sayıda evi bombaladı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in iletişim hatlarını kestiğini, bu nedenle Gazze'deki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen çöktüğünü kaydetti.

Şirket, 5 Kasım akşamı kesilen iletişim ve internet erişiminin aşamalı olarak sağlanmaya başlandığını bildirdi.

İsrail, bölgede iletişim ve internet hizmetinin çökmesiyle Şifa Hastanesinin çevresi dahil Gazze'nin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi.

7 Ekim'den bu yana 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, "İşgalci İsrail, üç gündür Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye gitmesine izin vermiyor ve ayrıca Mısır tarafından onaylanan yaralıların çıkışı konusunda Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç ile iletişim kurmamıza rağmen yaralıların çıkışını engelliyor." dedi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, İsrail'in saldırıları başladığından beri 1 milyon 600 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin "saklanma yeri" olarak kullanıldığı ve buraların altına "tüneller kazıldığı" iddialarını yalanlayarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırdı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, tedavi için Mısır'a yaralı taşıyan ambulansların, İsrail saldırılarına maruz kalmaması için BM'ye ait araçların eşlik etmesini istedi.

Savaşın İsrail'e maliyeti yaklaşık 51 milyar dolar

İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Maliye Bakanlığının "savaşın devlet hazinesine maliyeti" konusundaki beklentisine dair haber yayımladı.

Savaşın İsrail bütçesine maliyetinin 200 milyar şekele (yaklaşık 51 milyar dolar) ulaşacağı tahmin edilirken, bu meblağın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ettiği kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'da bir kadın, bir erkek ve 3 çocuğun içinde olduğu sivil aracı hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edilirken, ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi.

İsrail'den "Gazze'yi tamamen kuşatma" iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

Hagari, abluka altındaki Gazze'yi ikiye böldüklerini ve tamamen kuşattıklarını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını ve bunun olabileceği yorumunda bulundu.

İsrailli muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Gazze'de Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak her türlü anlaşmayı destekleyeceklerini belirtti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'den, "Filistinliler için süreli koridor açılacağı" iddiası

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze'de 450 yeri havadan vurduğunu bildirdi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, CNN'de Dana Bash'in canlı yayınında, Gazze'de insani krizin yaşanmadığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, Gazze'deki Filistinlilerin güneye geçişi için bugün yerel saatle 10.00-14.00 saatlerinde bir koridor açılacağını iddia etti.

Ordudan yapılan bir başka açıklamaya göre, Ürdün Sahra Hastanesine acil tıbbi malzeme ve gıda yardımı taşıyan Ürdün uçağı, İsrail ordusuyla tam koordinasyon halinde Gazze'ye indirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 10 bini geçtiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.