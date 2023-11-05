İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 30. gününde artarak sürüyor.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "katliamlardan" ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklandı.

Açıklamada, İsrail'in, ABD yapımı insansız hava araçlarıyla (İHA), Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd Okulunu vurmasının ardından, bugün de Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu hedef aldığı hatırlatıldı.

Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'ndeki çatışmada 5 İsrail askeri öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, abluka altındaki Gazze'de yaşanan çatışmada 5 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu.

Kassam Tugayları'na bağlı direnişçiler ile Gazze kentinin kuzeybatısında bir binada konuşlanan İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğü, bazı askerlerin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'de bir camiyi bombaladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze kentinin batısında El-Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Zayid Al Nahyan Camisi'ni bombaladığını" söyledi.

Maruf, dün vurulan 3 caminin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.

Mısır, Gazze'den günde 40-50 yaralının ülkeye giriş yaptığını duyurdu

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar, Kuzey Sina'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'den günde 40-50 yaralının Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığını ve yakındaki hastanelere nakledildiğini söyledi.

Yaralıların sınıra yakın hastanelere nakledildiğini kaydeden Abdulgaffar, çok daha fazla yaralıyı karşılayabilecek imkanlarının bulunduğunu ancak bu sayıları kontrol edenin karşı taraf olduğunu ifade etti.

Kassam Tugayları İsrail ordusuna ait 24 askeri aracın imha edildiğini duyurdu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Al Jazeera kanalında dün yayımlanan ses kaydında, Filistin halkının, "sistematik soykırıma maruz kaldığını", İsrail'in tüm insan haklarını hiçe saydığını belirtti.

Kassam Tugaylarına bağlı direnişçilerin 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerine karşı mücadele ettiğini anlatan Ebu Ubeyde, şu an Gazze kentinin kuzeybatısı ile güneyinde ve Beyt Hanun kentinde İsrail güçlerine karşı koymaya devam ettiklerini kaydetti.

Ebu Ubeyde, son 48 saatte İsrail ordusuna ait aralarında zırhlı araç, nakil aracı ve buldozerlerin olduğu 24 askeri aracın tanksavar füzelerle kısmen ya da tamamen imha edildiğini bildirdi.

Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler, Tel Aviv'de gösteri düzenledi

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınında toplanan bir grup İsrailli, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında esir takası da yapılmasını isteyen göstericiler, İngilizce ve İbranice, "Bir an önce ateşkes", "Hemen şimdi esir takası" ve "Savaşın kazananı olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve esir takası yapılması yönündeki taleplerini dile getiren sloganlar da attı.

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de "yerleşim bölgelerine girdiklerini" ileri sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında incelemelerde bulunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmalara girdiğini kaydederek İsrail ordusunun "Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini" ifade etti.

İsrail'e karşı 7 Ekim'de düzenlenen saldırıların sorumlusunun "Hamas liderliği" olduğunu dile getiren Gallant, "(Hamas'ın Gazze'deki lideri) Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır." diye konuştu.

Gallant, ülkesinin "Hizbullah'la savaşa girme niyetinde olmadığını" ancak İsrail Hava Kuvvetlerinin herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu kaydetti.

İsrail, Gazze'den atılan bir füzeyi ilk defa Arrow füze savunma sistemiyle imha etti

Bölgesel düzeyde balistik füzeleri engellemek için İsrail ve ABD ortaklığında geliştirilen Arrow füze savunma sistemi ilk defa Gazze'den atılan bir füze için kullanıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den atılan bir füzenin hava savunma kuvvetlerine ait Arrow füze savunma sistemiyle düşürüldüğü kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin yaşadığı Yizra köyüne saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yizra Köy Meclisi Başkanı Muhlis Musaid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca silahlı yerleşimcinin, arabalar ve traktörlerle köye baskın düzenlediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin, evlerinde bulunan köylülere saldırdığını, eşyalarına zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilere ait onlarca ineği kaçırdığını kaydeden Musaid, saldırılarda 3 köylünün yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 30 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından 30 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığı belirtildi.

Tırlardan 3'ünün Uluslararası Kızılhaç Komitesine, 19'unun Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ve 8'inin de Filistin Kızılayına tahsis edildiği aktarıldı.

İsrail'de, Hamas'ın elindeki İsraillilerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi

"Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifi"nin organizasyonuyla binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv, Hayfa, Eliat ile Batı Kudüs'te esirlerin ailelerine destek vermek için toplandı.

Eylemciler, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin serbest bırakılmasını ve hükümetin rehineler için harekete geçmesini istedi.

İsrail polisi, Gazze'deki esirler için Netanyahu'nun konutuna yürüyen İsrailli göstericilere müdahale etti

Yüzlerce İsrailli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Azze Caddesi'nde yer alan Başbakanlık konutuna yürüdü.

Göstericiler, Hamas tarafından Gazze'de tutulan yüzlerce İsrailli esiri kurtarma konusundaki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu.

İsrail polisi, Başbakan'ın konutunun çevresini bariyerle kapattı.

Aralarında, hükümetin bu yılın başından itibaren Meclis'ten geçirmeyi planladığı tartışmalı yargı düzenlemesi karşıtlarının da bulunduğu göstericiler, polis barikatlarını aşmaya çalıştı.

İsrail polisi, göstericiler arasından 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'de mülteci kampını hedef alan saldırısında ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiği, çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Ebu Hasira ailesinin evine yönelik saldırısı sonucu yıkılan evin enkazından sivil savunma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla 5 kişinin cesedi çıkarıldı.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde bir evde toplanan askerleri hedef aldığını duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah güçlerince yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerinin vurulduğu bildirildi.

Hizbullah, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.

El-Kassam Tugayları: Gazze'nin Han Yunus bölgesinde iki İsrail aracı imha edildi

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda iki İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri araçların "Yasin 105 füzesiyle" imha edildiği kaydedildi.

Batı Şeria'da İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, işgal güçleri, Ramallah, Cenin, Nablus, Selfit ve El Halil kentlerine gece baskınlar düzenledi.

Selfit'in batısındaki Beni Hassan beldesinde İsrail güçleri ile girişlerine engel olmak isteyen Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. İsrail askerleri, Filistinlilere ateş açtı, zehirli gaz bombaları fırlattı. Olaylarda bir Filistinli yaralandı, onlarcası da gazdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramallah'ın Bilayn ve Abud köylerine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda biri ağır olmak üzere iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'da Cenin kentinin Hay Şarki ve el-Merah mahallerinde, arama yapmak üzere evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerin mukavemetiyle karşılaştı. Hay Şarki Mahallesi'ndeki bir eve giren İsrail askerleri, daha önce tutuklu olup serbest kalan Muhammed Şihab es-Sanuri'yi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesinde bir Filistinli ile Yabed beldesinde ateş açtıkları aracın içindeki bir genci gözaltına aldı.

Nablus kentinde ise İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinli genç yaralandı. Kentin doğu bölgesinde meydana gelen olayların ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentinin Nuba beldesine düzenlediği baskında 22 yaşındaki Ahmed Habis Debabise'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ebu Diys beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze saldırısında AA kameramanı 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti

İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti, saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırıda Alul'un evi tamamen yıkıldı.

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'ye nükleer bomba atılması olasılıklardan biri" açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu ve bölgede yaşayan Filistinlilerin ya İrlanda'ya ya da çöle gitmesi gerektiğini söyledi.

Filistin düşmanlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisinden koalisyon hükümetinde yer alan Eliyahu, Gazze'ye hiçbir şekilde insani yardımın girmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Eliyahu, daha sonra X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, atom bombasıyla ilgili açıklamasının "mecazi olduğunu" savundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Eliyahu'nun sözleriyle ilgili, "Bu açıklamalar, faşist İsrail hükümetinin uyguladığı terörü yansıtıyor ve Gazze'ye yönelik soykırımın boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı: Kudüs Hastanesi çevresinde şiddetli saldırılar nedeniyle ambulanslar hareket edemiyor

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli şekilde saldırı düzenlediği belirtilerek, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Ambulansların şiddetli saldırılar nedeniyle ölü ve yaralıları taşımak için bölgeye yaklaşamadıkları belirtilen açıklamada, hastanede de ciddi derecede hasarlar oluştuğu kaydedildi.

Filistinliler, Ramallah'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ziyaretine tepki gösterdi

Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Blinken'ın bugün yapacağı ziyarete karşı gösteri düzenledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken'dan İsrail'in saldırılarını durdurmasını istedi

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı savaşın derhal durdurulması ve bölgeye tıbbi malzeme, gıda, su, elektrik ve yakıt dahil olmak üzere insani yardım sağlanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Hizbullah, Lübnan semalarında İsrail'e ait SİHA'yı karadan havaya füzeyle düşürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, "İslami Direniş Hareketi'ne (Hizbullah) ait hava savunma sistemleri, yerel saatle 11.35'te düşmana ait bir silahlı insansız hava aracını karadan havaya füzeyle düşürmeyi başardı." ifadesine yer verildi.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye beldesi hava sahası üzerinde uçarken imha edilen SİHA'nın büyük bir kısmının Zebadin ve Haruf beldelerine düştüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.