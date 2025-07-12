İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakereleri işgali sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanmışken Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 250 noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordunun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliği içinde Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde son 48 saatte yaklaşık 250 noktaya saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bubi tuzaklı binaların, silah depolarının, anti-tank füze rampalarının, keskin nişancı mevzilerinin ve tünellerin hedef alındığı öne sürüldü.

Filistinli sivillerin yaşadığı çadırlar da dahil birçok bölgeye şiddetli saldırılarda bulunan İsrail ordusunun Beyt Hanun, Şucaiye ve Zeytun bölgelerinde karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan, Gazze'deki balıkçılara tehdit

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, balıkçılara ve bölge sakinlerine denize girmenin yasak olduğu uyarısında bulunarak onları tehdit etti.

Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişine koyduğu kısıtlamalar nedeniyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nde balıkçıların denize açılmasının yasak olduğunu söyledi.

Bölgedeki deniz alanında sıkı güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Adraee, denize açılanların ve girenlerin hayatlarının tehlike altında olacağı tehdidinde bulundu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 823 Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin 887 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 261 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 846 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 788'e, yaralıların sayısı da 5 bin 199'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.