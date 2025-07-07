İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 43 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 7 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 43 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde iki binaya saldırdı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, iki hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 25 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Basal, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Tuffah mahallesinde bir binaya açtığı topçu ateşi sonucu 4, Şeyh Rıdvan mahallesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadıra düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Basal, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı çadırlara düzenlenen bir başka saldırıda da 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Basal, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın kuzeybatısında yer alan Şakuş bölgesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu da bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bazı yaralılar bulunduğunu belirtti.

Yerel kaynaklara göre İsrail, Gazze kentinin doğu ve güney dış mahalleleri, Cibaliye ve Han Yunus'u topçu ateşine tuttu.