İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısı İstanbul'da protesto edildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırısı, bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Levent'teki Başkonsolosluk binası önünde toplanan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyesi bir grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail", "Cenk, cihat, şehadet" ve "Müslümanlar birleşsin, kurtulacak Filistin" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, sivil insanları, çocukları dünyanın gözü önünde öldüren siyasal bir rejim eğer meşru görülürse dünyada adaletin öldürülmüş olacağını söyledi.

İsrail'in, Filistin üzerinde hiçbir hakkı olmadığını ifade eden Çelik, "İşgalci İsrail rejimi geçtiğimiz günlerde Gazze'ye füzelerle saldırı düzenledi ve hala saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılar sonucunda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivil Filistinliler şehit oldu. Sayıları bugün itibarıyla 21'e ulaştı. Hala yoğun çatışmalar ve bombardıman devam ediyor." dedi.

Çelik, İsrail'in ne zaman siyaseten sıkışsa namlularını Müslümanlara, Filistinlilere, Gazzelilere yönelttiğini söyledi.

İsrail'in soykırım politikalarının durdurulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Ey İslam halkları, toplumları, yöneticilerinizden Gazze'yi, Filistin'i isteyin, Mescid-i Aksa'yı talep edin. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, halklarınıza kulak verin, İslam'ın izzetini muhafaza edin, Mescid-i Aksa'yı, ilk kıblemizi muhafaza edin." şeklinde konuştu.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür ise Kudüs probleminin iktidarından muhalefetine, sağıyla soluyla Türkiye'deki tüm siyasi partilerin problemi olduğunu ve tavır alınması gerektiğini kaydetti.