Haberler

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 481 kişinin yaşamını yitirdiği, 1313 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 88 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin Özgür Efendi

Özel'i ziyaret ettiği il üzerinden vurdu: 3 yıldır neredeydin?
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu

Tek imzayla tarihe geçti
Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! 3 yaşındaki Berra tahliye kanalında can verdi
Galatasaray'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Noa Lang bu akşamki maça çıkamıyor! İşte nedeni