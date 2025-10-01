İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu kuzeydeki Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde sabaha saatlerinden bu yana göçe zorlanan Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve evleri hedef aldı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı El-Fellah Okulu havan mermisiyle vuruldu. Saldırıda 1'i sivil savunma yetkilisi 11 Filistinli hayatını kaybetti, 6'sı sivil savunma görevlisi çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, hayatını kaybeden görevlinin, Fellah Okulu'nda arama-kurtarma çalışmaları sırasında hedef alındığı bilgisini verdi.

İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Kemil" ailesinin evini bombaladı. Saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalandığı saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde ise Nafak bölgesini hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze kentinin güneybatısındaki İslam Üniversitesi çevresinde bulunan binaları ateşe verdi, çok sayıda binada ağır hasar oluştu.

Orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bulunan Muhayyem el-Cedid bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampındaki bir eve düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.