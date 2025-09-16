İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Sonucu 101 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 86'sı Gazze kentinde olmak üzere 101 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde yerleşim alanlarını şiddetli hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail ordusunun Gazze kentine düzenlediği ağır bombardımanların ardından kentteki hastanelere en az 86 kişinin naaşı getirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde devam eden İsrail saldırılarında 9 kişi hayatını kaybederken, güneydeki hava saldırılarında da 6 kişi öldü.

Öte yandan görgü tanıkları da Gazze kentinde yoğunlaşan İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu vurgulayan görgü tanıkları, Gazze kentinin kuzeybatısında bazı evlerin bombalanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 23 sivilin yaşamını yitirdiğini, Gazze kentinin orta kesiminde ise vurulan evlerin enkazından en az 20 ölü ve 15 yaralının çıkarıldığını aktardı.