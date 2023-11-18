İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde şiddetlenerek devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 43. gününde artarak sürüyor.

Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezinin (ICJP) Kanada Hesap Verebilirlik Hukuk Çalışma Grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatılması için niyet bildiriminde bulundu.

ICJP'nin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezin Kanada'daki hukuk çalışma grubu, Kanadalı yetkililer hakkında, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına yardım ettikleri gerekçesiyle kovuşturma talep edilen bildiriyi Kanada hükümetine sundu.

Bildiride, İsrail'in işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettiklerine dair kanıt bulunması halinde Başbakan Trudeau ve Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin dahil olduğu hükümet yetkililerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur'dan BM'ye Gazze için artık eyleme geçme çağrısı

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM kurum ve organizasyonlarına, artık Gazze'de İsrail saldırılarını ve sonuçlarını tartışmak yerine ateşkes için bir an önce eyleme geçmeleri çağrısı yaptı.

Mansur, BM Genel Kurulunda, Gazze'deki insani durum hakkında düzenlenen oturumda katılımcılara hitap etti.

Mansur, "Artık aynı analizler üzerinden tartışmaları tekrarlamamıza, İsrail'in savaşı sürdürmesine izin verirken öte yandan aynı zamanda insani yardım için baskı yapmaya ihtiyacımız yok. Bu şekilde çalışmıyor, öncelikle bu savaşı bir an önce durdurmanız gerekiyor." dedi.

BM Genel Kurulundaki üye ülkelerin çoğunluğunun İsrail'in saldırılarına karşı ateşkes konusunda aynı görüşte olduğunu vurgulayan Mansur, "Buna rağmen 40 günden sonra hala insani ateşkesi sağlayamıyorsak, uzmanların burada söylediklerini uygulamaya koymak için daha ne kadar Filistinli çocuk, kadın ve sivillerin ölmesi gerekiyor?" diye sordu.

New York'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

ABD'nin New York kentinde, binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.

Manhattan'daki Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce aktivist, 5. Cadde'den 8. Cadde'deki Milli Postane binasına kadar yürüyerek şehir trafiğini felç etti.

Gazze için acil ateşkes yapılmasını isteyen grup, ABD'nin İsrail'e yardımlarına son vermesi çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerinden organize olarak çok büyük bir kalabalık toplayan aktivistler arasında barış yanlısı bazı İsrail asıllı ABD vatandaşları da yer aldı.

Fransız milletvekili Portes: "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor"

Fransız milletvekili Thomas Portes, "İsrail'in, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürüttüğünü" belirtti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesinin boşaltılması için "1 saatlik süre" verdiğine işaret ederek, "Onlarca bebek ölme riskiyle karşı karşıya. Yüzlerce hayat tehlikede." ifadelerini kullandı.

Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının arttığını belirterek, "İsrail, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.