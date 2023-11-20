İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 45. gününde artarak sürüyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki un dağıtıcısı İlyas Avvad, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sırasında sağlam kalan tek değirmen olan güneydeki Selam Değirmeni'nin, İsrail bombardımanında hasar görmesi sonucu çalışamaz hale geldiğini belirtti.

Avvad, Gazze'nin en büyük un üretim ve depolama kapasitesine sahip Selam Değirmeni'nde saldırılardan önce günlük 350 ton un ile yaklaşık 100 ton yem üretildiğini söyledi.

İsrail güçleri, Gazze'de 100'den fazla Filistinliyi alıkoydu

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından, işgal edilen Gazze'nin kuzeyinde alıkonulan Filistinlilere ilişkin dün yapılan ortak açıklamada, 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirildiği ifade edildi.

Söz konusu Filistinlilerin "Hamas mensubu" olduğu öne sürülen açıklamada, alıkonulanların sorgulandığı belirtildi.

Kassam Tugayları, Gazze'de bir evde konuşlanan İsrail askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün Telegram hesabından yapılan açıklamada, tugaylara bağlı direniş güçlerinin, Gazze'nin doğusunda yer alan Cihr ed-Dik bölgesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlendiğini ve çok sayıda askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan bir başka paylaşımda, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde İsrail ordusuna ait 29 zırhlı aracın tamamen ya da kısmen imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah İsrail'e ait 13 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan 13 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah diğer bir açıklamasında ise İsrail'e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya, Merc, Cerdah, Yiftah, Malikiye, el Abad, Ramim ve Hunin askeri noktalarını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla girdiği çatışmalar sonucu bazı bölgelerden çekildi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze şehrinin güneyindeki El-Hadra ve Ez-Zeytun mahallesinden 3 kilometre batı yönünde konum değiştirdi.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağı'ndan, Gazze şehrinin merkezindeki Es-Saraya ile El-Cela Caddesi'ndeki Dubayt kavşaklarından geri çekildi.

İsrail askeri araçları da Tel el-Heva Mahallesi'nden ayrılarak Gazze şehrinin batısındaki er-Reşid Caddesi'nde konuşlandı.

Saftavi, Ebu Şerh Kavşağı ve El-Kerame bölgeleri İsrail güçleri tarafından büyük oranda tahrip edildi.

Söz konusu geri çekilmeler, En-Nasr Mahallesi, Şifa Hastanesi çevresi, Es-Seraya bölgesi ile Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde Filistinli gruplarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından gerçekleşti.

Gazze'deki Han Yunus kentinin pek çok noktası vuruldu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısına düzenlenen hava saldırıları sonucu onlarca kişi öldü.

İsrail savaş uçakları tarafından onlarca füzenin fırlatıldığı Han Yunus'un Hamed konut kenti çevresinde çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan onlarca kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehila beldesine de hava saldırıları düzenlendi.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Askula mevkisini hedef alan İsrail topçularının atışları sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Yine Sabra Mahallesi'ne düzenlenen bombardımanda yıkılan binaların enkazında onlarca kişi kaldı. Enkaz altındakiler, yağışlı havanın yanı sıra sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin ulaşım imkanlarındaki kısıtlılık nedeniyle henüz çıkarılamadı.

İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde 12 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.

Saldırıda 2 doktor yaralandı.

Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Şihab ajansının Gazze'deki gelişmelere ilişkin aktardığı bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesinin çevresini yoğun bombardımana maruz bıraktı.

"Endonezya Hastanesinin bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur"

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ne sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığı belirtildi. İsrail saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya Hastanesinin ablukaya alınması ve bombalanması, uluslararası müdahale gerektiren bir suçtur." ifadesi kullanıldı.

Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu olması nedeniyle hastanenin korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri sürgün etme çabaları kapsamında sağlık sektörünü yıkma politikası sürdürdüğü kaydedildi.

Hizbullah "Burkan füzesi" ile İsrail askeri noktasını vurdu

Lübnan'daki Hizbullah'ın ülkenin güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in sınırdaki Branit askeri noktasına "Burkan füzesi" ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah, yaptığı bir başka açıklamada, yine sınır üzerinde yer alan Zibdin askeri noktasının "güdümlü füze ve uygun silahlarla" hedef alındığını ifade etti.

Ayrıca Hizbullah, İsrail'in Karantina Tepeleri'ndeki askeri noktasını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Roket saldırılarında yaralanan olmadığı, sınıra yakın bir bölgede yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin bu sabah Lübnan topraklarında çok sayıda bölgeyi vurduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun roket atışlarının yapıldığı yerleri hedef aldığı aktarıldı.

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili öldürdü

İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

AA'ya konuşan bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki 2 evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Onlarca Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu

İsrail Ordu Radyosunun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu bir askeri karargahta büyük hasar oluştu.

Ordu Radyosu ayrıca "Lübnan'dan İsrail içine ulaşan patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının açık alanlara düştüğünü" bildirdi.

Olayda ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığı, saldırılara karşılık İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerini topçu ateşine tuttuğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 66'sı Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.