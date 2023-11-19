İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetlenerek devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 44. gününde artarak sürüyor.

Bölgede sağlık kaynakları, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti.

İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, okulun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'de Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen "şüpheli hava hedefi"nin imha edildiğini bildirdi

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından gönderilen bir şüpheli hava hedefi tespit edildiği bildirildi.

Hedefin türüne ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, bunun savunma sistemince imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan'dan İsrail ordusuna ait noktalara bir dizi roket saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Buna karşılık İsrail tanklarının yanı sıra bir hava aracının Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında AA'nın serbest kameramanı yaralandı, annesi ve babası öldü

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Anadolu Ajansı'nın (AA) serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in, Gazze kenti ve Gazze'nin kuzeyindeki evlere düzenlediği iki saldırıda Savvaf'ın annesi ve babası ile AA'nın serbest muhabiri Remzi Ebu Kumsan'ın ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Savvaf'ın yakınları, İsrail savaş uçaklarının bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah semtinde ailenin evini bombaladığını aktardı.

Saldırıda, iki erkek kardeşi ve onların çocuklarının da bulunduğu Savvaf ailesinden yaklaşık 30 kişinin hayatını kaybettiği, Muntasır es-Savvaf'ın ise yüzünden orta derecede yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları ayrıca AA'nın serbest muhabiri Ebu Kumsan'ın Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan evini bombaladı.

Saldırıda, Ebu Kumsan'ın ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybederken, Gazze'nin kuzey bölgelerindeki iletişim zorluğu nedeniyle ölü sayısına ilişkin net bir bilgiye ulaşılamadı.

Gazze hükümeti: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

Netanyahu'dan ABD desteği açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve hükümetin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Tel Aviv'de ortak basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."

Netanyahu, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmalara ilişkin "çok sayıda yanlış haber" çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye geçişine izin verdiği sınırlı insani yardımların ise, İsrail'e yönelik "uluslararası desteğin güvence altına alınması açısından önemli olduğunu" ifade etti.

Kassam Tugayları: İsrailli esirleri korumakla görevli bazı gruplarla iletişimimiz kesildi

Kassam Tugayları, dün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki İsrailli esirleri korumakla görevli bazı gruplarla iletişimlerinin kesildiğini, esirlerin ve görevli kişilerin akıbetinin bilinmediğini belirtti.

Gazze'de İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalara da değinilen açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze'nin güneybatısında bir İsrail piyade kuvvetini pusuya düşürmeyi başardığı aktarıldı.

İsrail: Savaştan sonra Gazze'nin güvenlik kontrolü İsrail'de olacak

Dün İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'yi Filistin Yönetiminin yönetmesine ilişkin tartışmalara ilişkin, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor." dedi.

Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir: "Filistinli tutuklulara idam cezası" yasa tasarısı görüşülecek

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail meclisinin, yarın Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısının ilk oylamasına yönelik hazırlıkları tartışacağını söyledi.

Ben-Gvir, Filistinli mahkumların infazına ilişkin yasa tasarısını sunan partinin, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi olduğunu, meclisteki tüm milletvekillerinin de bunu desteklemesini beklediklerini belirtti.

Filistin'den ABD'ye "Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geçme" çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin yaptığı konuşma, Filistin devlet televizyonunda yayımlandı.

Abbas, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sahip olduğu uluslararası konum ve İsrail makamlarına etki etme gücünden ötürü özel sorumluluğu olan Biden'e sesleniyorum. Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum. Böyle bir soykırım, nefsi müdafaa olabilir mi? Bu, ceza gerektiren bir savaş suçudur. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım, insan kapasitesinin üstündedir."

Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden bir İsrail savaş helikopterinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etti.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarında 2 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın sırasında yine İsrail askerlerinin ateşi sonucu başından yaralanan Ömer el-Lahham (20) adlı genç hayatını kaybetti.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir ise İsam el-Fayid (46) adlı Filistinli engelli bir kişinin de Batı Şeria'nın Cenin kenti girişinde İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Han Yunus ve Nusayrat kampına düzenlediği saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampında Zühd ailesine ait evi bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus bölgesinde bulunan, Avrupa Hastanesi yakınındaki Ebu Aker ailesine ait evin bombalanması sonucunda da bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 10 kadar havan mermisiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralananın olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Hicr ed-Dik bölgesinde İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hicr ed-Dik bölgesinde "sıfır mesafeden 6 İsrail askerinin öldürüldüğü" ifade edildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3'ü kadın ve 2'si gazeteci 70 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinin yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin gece boyunca Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda çoğu Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'ndan 70 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin arasında 3 kadın ve 2 gazetecinin de olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 5 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda, 5 askerin öldüğü belirtildi.

Filistin Kızılayı: Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze'nin güneyine naklettik

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılaya bağlı acil servis ekiplerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi'ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayına ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.

Hizbullah İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Cel Alem ve Ed-Duhayra askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında ise İsrail'e ait Metulla, Hanita, Verde, Ramya ve Merc askeri noktalarını vurduğunu bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail'in, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Ramya, Ayta eş-Şaab, Meys el-Cebel, Ed-Duhayra ve Lebveniye beldelerinin çevresini ağır topçu atışlarıyla vurduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail'in yine sınır bölgesinde yer alan Lübnan'a ait Kefr Kella beldesinin çevresine beyaz fosfor bombası attığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 59'u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.