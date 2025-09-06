İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimdeki bölgelerinde insanları, evleri ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu Filistinli 1 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda, Şehitler Meydanı yakınlarındaki bir apartmanı hedef aldığı hava saldırısında Ebu Avvad ailesinden 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezinden kuzeye doğru uzanan Nefak Caddesi'nde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

İsrail ordusunun, Han Yunus'un güneybatısındaki bir yardım merkezinin yakınına ateş açması sonucu yardım bekleyen 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneybatısındaki Mevasi'yi de "insani bölge" ilan edip Gazze'deki Filistinlilere tahliye emri verdikten birkaç saat sonra yaşlı bir adamı ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki yerleşim yerlerini bombalayıp tahrip ederken, aynı zamanda bu bölgeleri top atışlarıyla da vuruyor.