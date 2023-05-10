İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 21'e yükseldiİsrail, Mısır'ın ateşkes teklifini değerlendiriyor

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 21'e yükseldi

İsrail, Mısır'ın ateşkes teklifini değerlendiriyor

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı ise 64'e yükseldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etti.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 6'sı çocuk toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i çocuk toplam 64 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ateşkes iddiası

İsrail'in saldırılarda hedef aldığını söylediği İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Dawoud Shehab yaptığı açıklamada, Mısır'ın taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını ifade etti. Mısır medyası ise, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etti.

İsrailli bir yetkili, sahada sonuçları görmeyi beklediklerini söyleyerek, "Ateşkesin sözlerle değil, yalnızca sahadaki eylemlerle değerlendirileceğini" söyledi.

Filistin'den İsrail'e 270 roket ve havan topu atıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 16.00 itibarıyla Gazze Şeridi'nden İsrail'e 270 roket ve havan topu fırlatıldığı aktarılarak, 205'inin İsrail topraklarına, 65'inin ise Gazze Şeridi topraklarına düştüğü ifade edildi.

Demir Kubbe hava savunma sistemi roketlerin 62'sini engellerken, 3'ü yerleşim yerlerine, geri kalanları ise boş arazilere düştü.

IDF, İslami Cihad Hareketi'ne 53 noktada hedef aldığını 104 varlığını imha ettiğini belirtti.